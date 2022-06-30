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Акции Газпрома упали на 30 процентов после решения не выплачивать дивиденды

Георгий Соланович
Экономика
Акции Газпрома упали на 30 процентов после решения не выплачивать дивиденды
Фото: shutterstock

Акции Газпрома упали более чем на 30 процентов после решения акционеров компании о том, что дивиденды по итогам 2021 года в текущей ситуации выплачивать нецелесообразно. Об этом говорят данные Московской биржи в четверг, 30 июня.

— Приоритетами Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере, — передает слова заместителя председателя правления Газпрома Фамила Садыгова «Коммерсантъ».

Так, по данным Мосбиржи на 10:50, акция Газпрома стоит 207,69 рубля.

28 июня сообщалось, что Варшава собирается выставить счет Газпрому за то, что Москва прекратила поставки газа в Польшу после отказа страны оплачивать ресурс в рублях. При этом глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза (ЕС) «попадет в беду» в случае введения эмбарго на российский газ. По словам Гуйяша, первоначально в ЕС считали, что санкции на нефть, газ и уголь из России накладывать не следует. Однако после позиция по этому вопросу изменилась.

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