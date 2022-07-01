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В МИД России скептически относятся к участию ООН в трибунале над украинскими наемниками

Егор Провоторов
В мире
В МИД России скептически относятся к участию ООН в трибунале над украинскими наемниками
Фото: МИД РФ

Россия с большим скепсисом относится к идее привлечения ООН к вероятному трибуналу над украинскими военнослужащими и наемниками. Об этом в четверг, 30 июня, заявил журналистам директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

По его словам, главной целью трибуналов является не только наказание виновных, но и способствование национальному примирению, при этом трибуналы никогда не содействовали залечиванию ран, пишет ТАСС.

— Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии и по Руанде, демонстрировали очень низкую эффективность, были очень затратны и не всегда беспристрастны, — напомнил дипломат. — Что касается Международного трибунала по бывшей Югославии, то главным образом выносили обвинения сербам, других оправдывали.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где она является постоянным членом.

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