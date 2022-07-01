Как понять, что у вас есть ангел-хранитель

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В это непростое время люди нуждаются в какой-то помощи и защите. Конечно, стоит рассчитывать в первую очередь на себя, но есть ли у человека какая-то поддержка извне — сила рода, ангелы-хранители или, может быть, другое потустороннее влияние, рассказал «Вечерней Москве» нумеролог, витоматематик Владимир Кузнецов.

— В тибетской нумерологии есть две цифры, которые показывают, помогают ли нам извне. Это пятерка и семерка. Люди, у которых в квадрате Пифагора есть цифра пять, особенные. Они обладают добротой, сердечностью, пропускают через себя боль других людей. Причем чем пятерок больше, тем сильнее они готовы помогать другим даже в ущерб себе и своим близким, — сообщил нумеролог.

Он также отметил, что если у людей 3–4 пятерки, скорее всего, близкие на них обижаются, ведь они всем помогают, а семья остается обделенной.

— Они, как пророки, видят, кому они могут помочь, и предлагают свою помощь, даже если о ней не просили. Конечно, такие люди нуждаются в определенной защите, ведь их сердце всегда открыто. К счастью, именно количество пятерок отвечает за количество защитников на небе. То есть, если у вас в квадрате Пифагора две пятерки, у вас два защитника, которые помогают с небес, — пояснил Кузнецов.

Нумеролог также рассказал про людей, у которых есть в квадрате Пифагора цифра семь.

— У них есть защитники на земле. Их мы называем ангелами-хранителями. Одна цифра — один ангел. Чем больше цифр, тем больше защитников. Люди с семерками счастливые, умеют радоваться жизни. Им многое прощается. Кроме того, ими восхищаются, они отличные ораторы, зажигают окружающих своими идеями, — подчеркнул эксперт.

Если есть три семерки, по словам Кузнецова, такие люди уже считаются наглецами. Они так привыкают, что им все сходит с рук, что считают это нормой и начинают пользоваться своим положением.

— Что примечательно, четыре семерки в квадрате Пифагора делают такого человека мощным организатором. Обаятельные, с сильнейшей харизмой и ораторскими способностями, они с легкостью могут создать вокруг себя группировку единомышленников и повести их за собой, — заключил нумеролог.