Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине
Фото: darthdowney / CC BY-NC 2.0

Экс-госсекретарь и советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Генри Киссинджер в четверг, 30 июня, заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами.

По словам бывшего американского политика, если РФ остановится там, где она находится сейчас, то она «завоюет» 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный регион и часть территории вдоль Черного моря. Это будет победой для России, считает Киссинджер.

Второй вариант, по мнению бывшего госсекретаря США, это попытка «выдавить» РФ с территорий, которые воссоединились с Москвой, включая Крым. Если военные действия продолжатся, то для Запада возрастает риск ввязаться в войну с Россией, считает политик.

Третий сценарий, по версии американского дипломата, заключается в возврате к ситуации до 24 февраля. В таком случае Киев будет «перевооружен и тесно связан с НАТО» или даже станет членом Североатлантического альянса. При этом такой сценарий предполагает заморозку конфликта на некоторый период, пишет ТАСС.

В начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Киева ради мира.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте