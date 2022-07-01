Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

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Экс-госсекретарь и советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Генри Киссинджер в четверг, 30 июня, заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами.

По словам бывшего американского политика, если РФ остановится там, где она находится сейчас, то она «завоюет» 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный регион и часть территории вдоль Черного моря. Это будет победой для России, считает Киссинджер.

Второй вариант, по мнению бывшего госсекретаря США, это попытка «выдавить» РФ с территорий, которые воссоединились с Москвой, включая Крым. Если военные действия продолжатся, то для Запада возрастает риск ввязаться в войну с Россией, считает политик.

Третий сценарий, по версии американского дипломата, заключается в возврате к ситуации до 24 февраля. В таком случае Киев будет «перевооружен и тесно связан с НАТО» или даже станет членом Североатлантического альянса. При этом такой сценарий предполагает заморозку конфликта на некоторый период, пишет ТАСС.

В начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Киева ради мира.