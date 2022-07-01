Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Воздух в Москве прогреется до 25 градусов в первый день июля

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Воздух в Москве прогреется до 25 градусов в первый день июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 1 июля, в столичном и подмосковном регионах сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков в городе и области не ожидается.

Воздух в Москве в этот день прогреется до 25 градусов, в Московской области — до 27 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Атмосферное давление немного подрастет на повышенном фоне. Содержание кислорода ниже привычных значений. Погодные условия неблагоприятны даже для здоровых людей. Людям с хроническими болезнями сердца и сосудов жару переносить тяжелее. Также в группе риска и те, кто страдает эндокринными нарушениями, пожилые и маленькие дети, — сообщили специалисты.

Накануне ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидается теплый и засушливый июль, дефицит осадков может составить 40–60 процентов. Температура воздуха в течение второго летнего месяца будет неоднородной.

Лето Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте