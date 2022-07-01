Воздух в Москве прогреется до 25 градусов в первый день июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 1 июля, в столичном и подмосковном регионах сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков в городе и области не ожидается.

Воздух в Москве в этот день прогреется до 25 градусов, в Московской области — до 27 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Атмосферное давление немного подрастет на повышенном фоне. Содержание кислорода ниже привычных значений. Погодные условия неблагоприятны даже для здоровых людей. Людям с хроническими болезнями сердца и сосудов жару переносить тяжелее. Также в группе риска и те, кто страдает эндокринными нарушениями, пожилые и маленькие дети, — сообщили специалисты.

Накануне ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидается теплый и засушливый июль, дефицит осадков может составить 40–60 процентов. Температура воздуха в течение второго летнего месяца будет неоднородной.