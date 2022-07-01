Андрей Бочкарев: Около 80 школ, детских садов и поликлиник построят инвесторы в Новой Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

На присоединенных территориях столицы за счет средств инвесторов в ближайшие годы планируется построить 69 школ и детских садов, а также семь поликлиник. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 1 июля.

— Мы придерживаемся политики комплексного развития территорий — чем больше появляется нового жилья, тем больше объектов социальной инфраструктуры мы строим. Причем не только за счет средств бюджета, но и силами самих инвесторов, реализующих в ТиНАО крупные градостроительные проекты, — отметил он.

По словам Бочкарева, в ближайшие несколько лет планируется построить 69 объектов образования и семь — здравоохранения. При этом с момента вхождения в состав Москвы в новых округах специалисты возвели 70 детских садов, 31 школу и 19 объектов здравоохранения.

За последние 10 лет в развитие ТиНАО было вложено 2,4 триллиона рублей внебюджетных средств и только 600 миллионов — бюджетных. При этом к 2035 году ожидается увеличение объема инвестиций в Новую Москву до 7 триллионов рублей, 80 процентов из которых — средства инвесторов.