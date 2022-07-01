Садовод рассказал, что нужно для богатого урожая кабачков

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Садовод Петр Ломонос рассказал о том, что нужно делать с кабачками для богатого урожая.

— Гибридные кабачки проще в уходе, а урожайность будет в два раза выше. С июля кабачкам два раза в месяц дают подкормку, но не подкорневую, а по листу. Борную кислоту нужно растворить в кипятке, смешать с йодом и «Кристалоном» или «бродиловкой» и залить 10 литрами воды. Этим раствором нужно опрыскать растение, — объяснил эксперт в новом видео на YouTube-канале Procvetok.

По его словам, почва для высадки кабачков должна быть хорошо удобрена. Можно использовать перегной, навоз и другие добавки. Если кабачки посадили в неудобренную почву, то подкормить их можно уже после этого при помощи настоя сорняков. Растения отлично отзываются на азотно-калийные удобрения, гумат калия или натрия, которые помогают росту.

Также садовод назвал эффективное удобрение, которое повысит урожайность огурцов. Такую подкормку нужно также делать по листу, а не под корень растения.