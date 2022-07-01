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Почти 140 социальных объектов построили за 10 лет в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
Почти 140 социальных объектов построили за 10 лет в ТиНАО
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за последние 10 лет построили и ввели в эксплуатацию 138 социальных объектов, 70 из которых детские сады и 31 школа. До 2025 года здесь появится еще восемь объектов здравоохранения. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В период с 2012 года по июнь 2022 года на территории ТиНАО за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников построены и введены в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения. В 2022 году запланирован ввод поликлиники на 220 посещений в смену в поселении Внуковское (деревня Рассказовка). До 2025 года планируется строительство еще восьми объектов здравоохранения, — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты проведут работы по реконструкции Центра реабилитации инвалидов «Красная Пахра» в Троицке. При этом в каждой медицинской организации Новой Москвы внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), а также установлено 76 информационных киосков и 1767 автоматизированных рабочих мест.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за счет средств инвесторов в ближайшие годы в ТиНАО планируется построить 69 школ и детских садов.

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