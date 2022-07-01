В Ягодном союзе назвали объем урожая за 2021 год

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В России в прошлом году урожай садовой ягоды составил 19,5 тысячи тонн. Об этом сообщила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Она отметила, что в России только начинает развиваться большое промышленное производство ягодных культур в развитых, технически оснащенных хозяйствах.

По словам Козий, экспортируют российские представители отрасли очень мало. В основном все, что выращивается, продается на месте. Чаще всего ягоды продаются на рынках, частично реализация происходит через розничные сети. Еще одна форма реализации — непосредственная продажа фермерской продукции на месте.

Она подчеркнула, что в Подмосковье довольно много хозяйств занимается выращиванием ягоды. Основной объем приходится на клубнику и малину. Также активно выращивают голубику, передает «Радио 1».

Ранее подробно о том, как выбрать хорошую клубнику, «Вечерней Москве» рассказали московские эксперты.