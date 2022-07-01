Астрологи назвали знаки зодиака, которые предадут близких при первой возможности

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Звезды могут рассказать не только о судьбе человека, но и раскрыть неожиданные черты его характера. Астрологи перечислили четыре знака зодиака, чьи представители в любую минуту могут предать свое окружение.

Скорпионы по своей натуре целеустремленные личности. Они всегда будут идти по головам, несмотря на трудности, поэтому ожидать их помощи не стоит. Помимо этого, представители водной стихии искусно манипулируют слабостью своего окружения для личных побед.

Стрельцы — это темные лошадки. Представители огненной стихии способны пойти на предательство и профессионально умеют скрывать свои настоящие эмоции, поэтому к ним следует относиться настороженно. Они быстро загораются какой-либо идеей, но так же быстро могут остыть.

На первый взгляд, благородные Львы на самом деле могут оказаться эгоистами, которых заботит лишь собственный комфорт. Представители этого знака проявляют хладнокровность и безразличие лишь к незнакомым людям, однако их надежность может смениться настоящим предательством.

Мечтательные Рыбы зачастую не осознают своего предательства. При этом они имеют определенную позицию, на которую повлиять практически невозможно. Представители водной стихии не любят рисковать, поэтому не станут разбираться с проблемами, а предпочтут не вмешиваться, передает Life.ru.

До этого астролог Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака на июль 2022.