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Сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары на дорогах страны. Такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в пятницу, 1 июля.

— Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме, — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава МВД отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Так, в стране на треть сократилось число аварий из-за превышения скорости благодаря введению новых технологий, сообщает РИА Новости.

Также глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России необходимо увеличить скоростной режим на отдельных участках дорог до 150 километров в час. По его словам, инициативу, связанную с повышением скорости на автострадах со 110 до 130 километров в час, предложили сотрудники МВД. Черников добавил, что данное решение не усугубило ситуацию на дорогах, поскольку аварийность на данных участках не увеличилась.