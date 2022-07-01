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Мужчину обокрали в ходе ссоры в центре Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Мужчину обокрали в ходе ссоры в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Мужчину обокрали в ходе ссоры в центре Москвы. Об этом в пятницу, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился житель столицы и рассказал, что на улице Земляной Вал у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В ходе конфликта тот выхватил выпавшую у потерпевшего из рук сумку и убежал с ней.

Сам момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 45-летний ранее неоднократно судимый приезжий мужчина. Документы пострадавшего он выбросил, а деньги успел потратить.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Похищение или повреждение документов». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого стало известно, что пассажира метро обокрали на станции «ВДНХ» после просьбы позвонить. На платформе к нему подошел молодой человек и попросил позвонить. Тот согласился помочь и дал юноше свой мобильный телефон. Позже он обнаружил, что с банковского счета пропали восемь тысяч рублей.

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