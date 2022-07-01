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В Котловке началось строительство дома по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
В Котловке началось строительство дома по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Нагорная улица, 5к1 Карта всех событий

В столичном районе Котловка специалисты приступили к строительству дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас на участке производится вынос инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — рассказал он.

В доме будет 188 квартир: 144 однокомнатных, 28 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. При этом для маломобильных жильцов оборудуют две квартиры, где увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

В вестибюле жилой части дома будут расположены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли. Таким образом, родители с колясками и маломобильные люди смогут легко попасть в подъезд.

Кроме того, специалисты благоустроят территорию у дома — высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Здание расположено по адресу Нагорная улица, владение 5а, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Жилой дом с подземной автостоянкой для переселения жителей по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Ново-Переделкино.

Строительство Район Котловка Реновация
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