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Внедорожник врезался в автобус на севере Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Внедорожник врезался в автобус на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

ДТП с участием автобуса и внедорожника УАЗ «Патриот» произошло на севере столицы. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил корреспондент «Вечерней Москве» с места события.

Инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома 20. Автомобиль въехал в автобус, который стоял на остановке. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Внедорожник врезался в автобус на севере Москвы Фото: Вечерняя Москва

В этот же день на внешней стороне 42-го километра МКАД в районе развязки с Калужским шоссе загорелся автомобиль.

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