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«Биологическая установка»: психолог назвал два способа избежать ревности в отношениях

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как избежать ревности в отношениях
Фото: Pexels

Чтобы исключить ревность, в паре должен быть высокий уровень интимных отношений. Кроме того, партнеры должны знать все о жизни друг друга. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

Как отметил специалист, ревность в отношениях обусловлена природными механизмами.

— Ревность — чисто биологическая установка, связанная с тем, что пищевые ресурсы ограничены. Допустим, если у мужчины от другой женщины родится ребенок, то нужно его содержать. В природе самец и самка имеют определенную территорию, которую они контролируют, и пищевые ресурсы ограничены. Поэтому главная задача ревности — исключить интимные контакты партнера с кем-то еще, чтобы не появлялись другие дети и не было хуже своим детям, потому что им не хватит еды, — объяснил Зберовский.

По словам эксперта, ревность — совершенно нормальное чувство, характерное и для мужчин, и для женщин. Однако женщины более ревнивы, потому что материнский инстинкт у них развит сильнее, чем у мужчин отцовский.

Психолог рассказал, что существуют два способа исключить ревность в отношениях:

— Избежать ревности можно, достигнув полной прозрачности жизни партнера, когда вы знаете, где он работает, куда ходит, с кем встречается. А также высоким уровнем интимных отношений в паре. Когда вы все знаете о вашем партнере и у вас регулярные интимные отношения, тогда ревность гаснет.

Также есть третий фактор, подчеркнул Зберовский: выходя с партнером под ручку в общественные места, человек таким образом успокаивает его, как бы сигнализируя, что его партнер — единственный, которого он хочет всем демонстрировать.

Ревность — неэффективный способ застраховаться от измен со стороны партнера, заметил специалист.

— Ревность полезна в том плане, что она снижает риски возникновения отношений на стороне у партнера. Правда, в наше время это бессмысленно: можно хоть трижды заревноваться, но построить отношения с кем-то на стороне легко. Сейчас много сайтов знакомств, социальных сетей, у людей свободный рабочий график. Гораздо лучше добиться прозрачных отношений в паре, — подытожил Зберовский.

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