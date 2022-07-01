Затонувший десантный корабль «Саратов» подняли в порту Бердянска

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Большой десантный корабль (БДК) «Саратов» подняли в порту Бердянска. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

— Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир», — отметил он.

При этом Рогов напомнил, что корабль получил значительное повреждение в результате обстрела порта 24 марта, когда украинская армия применила ракету «Точка-У». При этом представитель ВГА в своем Telegram-канале уточнил, что затопление корабля было осуществлено экипажем. Такое решение было принято в условиях начавшегося пожара, который мог привести к детонации находившихся на борту боеприпасов.

Во вторник, 28 июня, в порту Бердянска прогремел взрыв. Через некоторое время власти Запорожья объяснили взрыв в порту Бердянска разминированием. Уточняется, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими. В порту Бердянска все еще много заминированных участков. Но, по данным властей, порт вскоре заработает в плановом режиме.