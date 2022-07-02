Москвичи 4 миллиона раз проголосовали в «Активном гражданине» за два года

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Жители Москвы за последние два года четыре миллиона раз поставили оценки городским событиям в рубрике «Пульс столицы» на сайте проекта «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

— В рамках рубрики появляются интересные факты о жизни города, информация о московских достижениях, а также последние новости. В рубрику попадают темы, которые связаны с развитием городской инфраструктуры, культурными и досуговыми мероприятиями, экологическими проектами, а также спортивными, инновационными и образовательными программами, — говорится в сообщении.

Рубрика «Пульс столицы» существует в проекте с июля 2020 года. За это время горожане поставили оценку более 160 «пульсам». Оценивать факты о Москве можно по пятибалльной шкале. Отмечается, что чаще всего (почти три миллиона раз) жители столицы ставили высший балл.

В 2022 году для пользователей мобильного приложения открыли новый формат «пульсов» — оценку видеофактов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что жители Москвы на сайте проекта «Активный гражданин» выберут место, которому присвоят название в честь Луганской народной республики (ЛНР).