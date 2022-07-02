Реставрация архитектурного ансамбля XIX века началась на Пятницкой улице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Пятницкая улица, 2/38с1 Карта всех событий

Специалисты начали работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения — архитектурного ансамбля XIX века, состоящего из двух кирпичных жилых зданий с торговыми лавками на Пятницкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 2 июля.

— Сейчас специалисты устанавливают строительные леса и в ближайшее время приступят к работам на фасадах. Мастера укрепят кладку, восстановят отделку, заменят окна и двери, отреставрируют лепной декор, воссоздадут крыльцо. В завершение работ смонтируют архитектурное освещение, — заявил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Специалистам предстоит привести в порядок кровли памятников, отремонтировать стропильную конструкцию, провести антисептическую обработку деревянных поверхностей, установить водоотвод и систему антиобледенения, а также отреставрировать печные трубы. Работы планируется завершить до конца 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова. В ходе работ специалисты Мосгорнаследия подробно описали планировку всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление.