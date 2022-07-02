Сергунина: Молодежные программы НКО за последние три года получили гранты мэра Москвы почти на 300 миллионов рублей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 300 миллионов рублей направила Москва на поддержку молодежных проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) за последние три года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 2 июля.

— В столице много некоммерческих организаций, которые работают с молодежью. Они приобщают ребят к науке, творчеству, спорту, волонтерству. А еще помогают выбрать профессию и пройти стажировку. Только за последние три года в рамках конкурса грантов мэра Москвы на поддержку молодежных проектов было направлено почти 300 миллионов рублей, — отметила она.

Так, одним из лауреатов прошлогоднего конкурса стала ассоциация «Молодежная перспектива», которая реализовала проект «Досуговая профориентация: выбираем будущее вместе» для учеников средней школы, выпускников и молодых людей, проживающих в районах Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники. Встречи проходят в досуговых и социальных учреждениях, домах культуры и библиотеках. Здесь молодые люди проходят профориентационные тестирования, посещают консультации, развивающие занятия, ходят на экскурсии в офисы московских компаний и на предприятия.

Еще одна организация, которая получила грант — московское отделение Российского союза молодежи с курсом обучения социальному проектированию и менеджменту «Проектный подход». На занятиях молодежь создает собственные социальные программы. Наставники рассказывают, как делегировать обязанности и распределять ресурсы внутри команды, составлять смету проекта и работать с партнерами.

В числе победителей конкурса грантов входит и Фонд поддержки и развития движения студенческих отрядов. Полученные средства будут потрачены на организацию стажировок для студентов московских вузов. На выбор им предложат несколько направлений — работа вожатыми в детских лагерях или практика в лучших отелях России.

Сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) объявила об открытии сразу нескольких программ подготовки в очном и дистанционном форматах.