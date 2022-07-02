Народный календарь. Почему опасно рвать паутину 3 июля
В народном календаре 3 июля — Мефодий Перепелятник, паутинный день, праздник перепелятников, погодоуказатель. Православная церковь 3 июля почитает священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Наши предки привыкли называть 3 июля Паутинным днем. В этот день запрещено рвать паутину — это может привлечь в дом беду. Можно лишь наблюдать за тем, как трудятся пауки.
3 июля нельзя ссориться, особенно с родными и близкими людьми. Этот день считается днем примирения, поэтому постарайтесь наладить отношения с людьми, с которыми они у вас натянутые.
Не стоит выкидывать остатки еды. Лучше всего их отдать животным, тогда в доме воцарится благоприятная атмосфера.
Самая главная примета в этот день — не покидать пределы дома. Говорят, что 3 июля был очень жарким днем, поэтому народ отдавал предпочтение домашним посиделкам, а не гулянью на улице.
Приметы погоды:
В этот день часто бывают грозы и гром. По приметам дождь, начавшийся на Мефодия, будет идти еще сорок дней.
Паук плетет паутину — погода изменится в лучшую сторону.
Лебеди вечером кричат — погода испортится.
Перепела близко к деревне прилетают — зима будет суровая.
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