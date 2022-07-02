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Концерты в честь юбилея Новой Москвы пройдут 2 июля на Манежной площади и в ТиНАО

Георгий Соланович
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Концерты в честь юбилея Новой Москвы пройдут 2 июля на Манежной площади и в ТиНАО
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Концерт солистов и творческих коллективов муниципального автономного учреждения культуры «Центр МоСТ» состоится 2 июля в 15:00 на Манежной площади в честь десятилетия Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы.

Празднования пройдут и на территории Новой Москвы. Так, в поселении Десеновском пройдет мероприятие «Мы вместе!». Гости мероприятия смогут посмотреть на выступление творческих коллективов, а также посетить фотозону и интерактивные площадки.

Помимо этого, в честь знаменательного события в поселении Киевский состоится футбольный турнир, а в Михайлово-Ярцевском пройдут выставки деревянной токарной игрушки, цирковое огненное шоу, фейерверк и праздничное мероприятие «Славься, Новая Москва».

В других населенных пунктах ТиНАО также запланированы мастер-классы, концерты и анимационные программы.

Десять лет назад, 1 июля 2012 года, к Москве присоединились территории между Киевским и Варшавским шоссе, ставшие Троицким и Новомосковским административными округами (ТиНАО) столицы. Со знаменательной датой жителей столицы поздравил мэр города Сергей Собянин.

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