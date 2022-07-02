Тепловой купол и грозы: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

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В понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода: температура воздуха будет доходить до плюс 30–32 градусов. При этом начиная со среды характер погоды резко изменится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, начало недели будет жарким и сухим.

— Во вторник есть совсем небольшая вероятность дождей, но здесь нужно говорить крайне осторожно: эта вероятность меньше 50 процентов. Температура в начале недели достигнет плюс 30–32 градусов. Особенно неприятно будет в центре Москвы, потому что высокие дневные температуры будут сопровождаться высокими ночными температурами — свыше 20 градусов тепла. Это очень некомфортные условия для любого человека, не говоря уже о людях преклонного возраста, — рассказал специалист.

По предварительным прогнозам, со среды картина изменится, отметил эксперт: от теплового купола столица перейдет к более щадящей погоде с ливнями и грозовыми дождями. Во время перехода возможны сильные порывы ветра. К концу недели температура опустится до комфортных плюс 22–25 градусов, пояснил Шувалов.

Других значительных погодных явлений ожидать не стоит, подчеркнул специалист.

— Из серьезных погодных явлений, которые могут значительно повлиять, — сильная жара, а при переходе будут грозы и шквалистое усиление ветра. Это две вещи, на которые нужно обратить внимание. Давление сильно скакать не будет. Да, оно начнет понижаться, но это не зимние скачки давления, — заметил эксперт.

По словам синоптика, Москва вошла в июль с жаркой погодой: температура 1–2 июля практически соответствует климатическим нормам, но в дальнейшем она превысит норму на 4–5 градусов. При этом в июне наблюдался дефицит осадков. Ситуацию спасли апрель–май: в этот период в столице было много дождей, резюмировал метеоролог.