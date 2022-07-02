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Минобороны: Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО за прошедшие 24 часа сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 2 июля.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, в Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили четыре реактивных снаряда в Херсонской области и ДНР.

До этого сообщалось, что спецназ России применяет в ходе специальной операции бесшумные минометы 2Б25 «Галл», в частности, для уничтожения диверсионно-разведывательных групп Украины.

Эти минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, также при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.

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