Минобороны: Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО за прошедшие 24 часа сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 2 июля.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, в Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили четыре реактивных снаряда в Херсонской области и ДНР.

До этого сообщалось, что спецназ России применяет в ходе специальной операции бесшумные минометы 2Б25 «Галл», в частности, для уничтожения диверсионно-разведывательных групп Украины.

Эти минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, также при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.