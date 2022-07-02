Возгорание произошло в жилом доме на юге Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 90к1 Карта всех событий

Возгорание в жилом доме произошло на Варшавском шоссе. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», пожар случился в доме 90, корпус 1, на Варшавском шоссе. Загорелся балкон, расположенный на пятом этаже.

Позже стало известно, что пожарные локализовали горение. Площадь возгорания составила примерно семь–восемь квадратных метров. В результате пожара пострадали личные вещи жильцов в комнате и на балконе.

28 июня сообщалось, что пожар произошел в частном доме в деревне Крекшино Новомосковского городского округа. По данным МЧС по Московской области, возгорание случилось в одноэтажном доме с мансардой по адресу улица Советская, 38.