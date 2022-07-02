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Украинские военные обстреляли из гранатомета поезд с продуктами под Мелитополем

Александр Афонин

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Украинские военные обстреляли из гранатомета поезд с продуктами под Мелитополем
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Вооруженные силы Украины совершили обстрел из гранатомета грузового поезда с продовольствием под Мелитополем в Запорожской области. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области — прим. «ВМ»), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа, — сказал он.

Рогов уточнил, что инцидент произошел в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти региона квалифицировали произошедшее как теракт. По словам Рогова, деятельность украинских военных направлена на срыв мирной жизни на освобожденных территориях, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что украинские военные обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР). В ходе атаки ими применялись американские реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. Всего украинскими боевиками было выпущено две ракеты в 06:30.

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