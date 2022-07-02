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«Как я ждала концерты»: Валерия перенесла выступления из-за осложнений после коронавируса

Александр Афонин
Общество
«Как я ждала концерты»: Валерия перенесла выступления из-за осложнений после коронавируса
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Певица Валерия сообщила фанатам о переносе нескольких своих концертов на юге России. Звезда призналась, что она была вынуждена это сделать из-за проблем со здоровьем.

— Как я ждала концерты в Сочи, Краснодаре и Пятигорске! Но тут недавно свалилась с ковидом, кстати, уже второй раз переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось, — сказала она.

Певица добавила, что сейчас чувствует себя хорошо. Валерия продолжает работать, но для пения ей мешают заложенность в груди и кашель. По ее словам, она до последнего надеялась на скорое выздоровление, но болезнь осталась сильнее.

Из-за возникших осложнений концерты были перенесены на сентябрь. Это связано с тем, что площадки бронируются заранее, а на лето мест уже не осталось. Купленные билеты будут действительны на перенесенные выступление, передает StarHit.

До этого стало известно, что группа The Rolling Stones также отменила концерт из-за коронавируса у ее солиста Мика Джаггера. Отмечается, что выступление коллектива перенесут на другую дату, при этом ранее купленные билеты останутся действительными.

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