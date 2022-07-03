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Маргарита Симоньян показала своих подросших дочерей

Александр Афонин
Общество
Маргарита Симоньян показала своих подросших дочерей
Фото: roscongress / Елена Разина

Журналистка Маргарита Симоньян поделилась кадрами со своими подросшими дочерями. Она опубликовала в своем личном блоге видео, на котором восьмилетняя дочь Марьяна укладывает спать трехлетнюю сестру Маро. Пока младшая дочь играла, старшая читала ей вслух книгу.

Примечательно, что Симоньян крайне редко делится подробностями личной жизни. В публикации главный редактор RT дала совет всем матерям.

— Ценный совет, как укладывать спать младших детей: родить старших, — подписала она публикацию в своем Telegram-канале.

Маргарита Симоньян показала своих подросших дочерей Фото: Telegram / Маргарита Симоньян из дома

Подписчики журналистки оценили отношения дочерей. Они отметили, что забота старшей сестры выглядит очень мило.

7 июня Маргарита Симоньян сообщила о телефонном звонке от известной российской певицы Ирины Аллегровой, которая рассказала журналистке о своем отношении к специальной военной операции на Украине. По словам телеведущей, исполнительница хита «Угонщица» позвонила на телефон ее супругу Тиграну Кеосаяну, однако трубку подняла она, так как актер находился в то время в другой комнате.

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