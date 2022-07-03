Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Резиденты технополиса «Москва» инвестировали в производство 5,5 миллиарда рублей в 2021 году

Александр Афонин
Город
Резиденты технополиса «Москва» инвестировали в производство 5,5 миллиарда рублей в 2021 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем инвестиций ее резидентов за год достиг 5,5 миллиарда рублей — это на 45 процентов больше, чем в 2020 году, когда суммарно было инвестировано 3,8 миллиарда рублей, и на 72 процента превышает показатели 2019 года — тогда резиденты вложили 3,2 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что большая часть инвестиций была направлена на производителей медицинских изделий и лекарств. Они направили более четырех миллиардов рублей на свои проекты.

Кроме того, в 2021 году на площадке «Алабушево» на 47 процентов увеличилось количество рабочих мест. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, в прошлом году было создано 360 новых вакансий. Он отметил, что подобный рост говорит о перспективности для ведения высокотехнологичного бизнеса и трудоустройства специалистов.

27 июня сообщалось, что резиденты площадки «Печатники» технополиса «Москва» вложили 12,5 миллиарда рублей в свое производство. Данный показатель превышает результат 2020 года в 3,8 раза.

Инвестиции Производство технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте