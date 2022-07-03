Резиденты технополиса «Москва» инвестировали в производство 5,5 миллиарда рублей в 2021 году

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем инвестиций ее резидентов за год достиг 5,5 миллиарда рублей — это на 45 процентов больше, чем в 2020 году, когда суммарно было инвестировано 3,8 миллиарда рублей, и на 72 процента превышает показатели 2019 года — тогда резиденты вложили 3,2 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что большая часть инвестиций была направлена на производителей медицинских изделий и лекарств. Они направили более четырех миллиардов рублей на свои проекты.

Кроме того, в 2021 году на площадке «Алабушево» на 47 процентов увеличилось количество рабочих мест. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, в прошлом году было создано 360 новых вакансий. Он отметил, что подобный рост говорит о перспективности для ведения высокотехнологичного бизнеса и трудоустройства специалистов.

27 июня сообщалось, что резиденты площадки «Печатники» технополиса «Москва» вложили 12,5 миллиарда рублей в свое производство. Данный показатель превышает результат 2020 года в 3,8 раза.