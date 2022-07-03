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Задержанного голкипера сборной России Федотова ночью отправили в Североморск

Араз Салехов
Происшествия
Задержанного голкипера сборной России Федотова ночью отправили в Североморск
Фото: Telegram / ХК ЦСКА Москва

Российский хоккеист Иван Федотов, задержанный в Санкт-Петербурге, был ночью отправлен в Североморск. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

— Ивана (Федотова — прим. «ВМ») ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует, — отметил он.

К слову, в пятницу сотрудники военкомата задержали голкипера сборной России по хоккею в Санкт-Петербурге. Так, спортсмену хотят предъявить обвинения за уклонение от призыва на военную службу.

Напомним, что Федотову 25 лет. В составе ЦСКА голкипер завоевал «Кубок Гагарина» по итогам сезона-2021/22. После он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером, сообщает РИА Новости.

В субботу, 2 июля, голкипера ЦСКА увезли в больницу на машине скорой помощи, поскольку его состояние в военкомате ухудшилось.

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