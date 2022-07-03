Песков прокомментировал слова лидеров стран Запада о фото Путина с отдыха

Фото: Администрация президента РФ

Кремлю неважно, как реагируют на фотографии президента России Владимира Путина на Запада. В первую очередь важно, чтобы они нравились россиянам. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Для нас же главное, не кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься уже по Фрейду разглагольствованиями — ну, это, наверное, их беда, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что лидерам западных стран стоит позаботиться об укреплении своего морального облика, передает РИА Новости.

26 июня сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) во время обеденного перерыва в рамках саммита вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, как показать, что они «круче» него. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил снять пиджаки. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил устроить показ верховой езды «с голым торсом».