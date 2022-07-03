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Затруднения в движении поездов возникли на участке Москва-Рижская — Подмосковная

Араз Салехов
Происшествия
Затруднения в движении поездов возникли на участке Москва-Рижская — Подмосковная
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Москва-Рижская Карта всех событий

Движение поездов на участке Москва-Рижская — Подмосковная оказалось затрудненным по техническим причинам. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Прогнозируются задержки пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги и второго маршрута Московских центральных диаметров, — говорится в сообщении.

Сотрудники МЖД принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

27 июня в МЖД сообщили, что в период с 28 июня по 24 июля на Курском направлении МЖД и МЦД-2 изменится расписание пригородных поездов в связи с путевыми работами. Работы, как уточняется, пройдут в ночные часы, что даст возможность сохранить объемы движения в дневное время.

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