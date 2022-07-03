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Продюсер Лавров заявил, что Пугачеву не хотят приглашать на концерты из-за прайса в 350 тысяч евро

Араз Салехов
Общество
Продюсер Лавров заявил, что Пугачеву не хотят приглашать на концерты из-за прайса в 350 тысяч евро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Продюсер Сергей Лавров заявил, что организаторы корпоративов и концертов отказываются приглашать на мероприятия певицу Аллу Пугачеву из-за слишком высокого прайса.

— Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия: «Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду», — сказал эксперт.

Он добавил, что потенциальных заказчиков могут отпугнуть и другие условия, которые часто выдвигает артистка, когда не особенно желает выступать. Однако Лавров уверен, что организаторам концертов не нужна исполнительница с подобными запросами, передает Nation News.

1 июля сообщалось, что Пугачева уехала в Латвию. Правда, супруга, юмориста Максима Галкина, рядом с ней замечено не было. 73-летнюю Примадонну с Гарри и Лизой засняли на пляже в Юрмале.

Точно неизвестно, когда именно они прилетели в страну, но телеведущего рядом с семьей нет. У Галкина в данный момент проходит тур по Израилю. Впрочем, запланированы концерты и в Прибалтике, но только в августе.

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