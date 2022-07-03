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Партия «Новые люди» выдвинула на муниципальные выборы Москвы около 600 кандидатов

Араз Салехов
Город
Партия «Новые люди» выдвинула на муниципальные выборы Москвы около 600 кандидатов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Партия «Новые люди» в ходе общего собрания регионального отделения объявила о выдвижении 580 кандидатов на муниципальные выборы в 125 московских округах, где голосование пройдет в сентябре 2022 года.

— Сегодня в 15:01 мы закончили проводить собрание, и на 15:01 мы официально выдвинули 580 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы. С чем я вас и поздравляю, — сказал секретарь московского отделения фракции Ярослав Самылин.

При этом глава партии Алексей Нечаев пожелал кандидатам в советы депутатов успехов. Он выразил уверенность, что «Новые люди» смогут сделать страну лучше с помощью граждан, которые ставят интересы сообщества и государства выше своих собственных, передает агентство городских новостей «Москва».

Партия «Единая Россия» отправится на муниципальные выборы с программой из 47 тысяч наказов москвичей. Секретарь московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что для муниципальных кандидатов уже разработан широкий перечень мероприятий, которые будут проходить этим летом в рамках партийной работы со старшим поколением, профессиональными сообществами, молодежью.

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