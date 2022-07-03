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Захарова обвинила Францию в нарушении конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

Евгений Белоусов
В мире
Захарова обвинила Францию в нарушении конфиденциальности переговоров Путина и Макрона
Фото: МИД РФ

Франция нарушила конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, дав записать их разговор журналистам. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Так вот оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, — сказала дипломат.

Она уточнила, что это вполне обычная практика, так как в разговоре участвуют переводчики и записывающие разговор чиновники. Однако, кроме них, разговор записали журналисты, после чего расшифровка была опубликована.

Данное событие является «невиданным» в дипломатической практике, так как разговоры лидеров должны быть полностью конфиденциальны, сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

В конце июня Макрон отказался признать Россию страной — спонсором терроризма, чего недавно потребовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Франция не следует этой методике: при разговоре о военном преступлении квалификация принадлежит судьям, подчеркнул глава государства.

Также штаб Вооруженных сил Франции попытался оправдаться после появления информации о захвате российской армией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на территории Украины. Париж отправил Киеву 18 подобных САУ.

Мария Захарова Эммануэль Макрон Владимир Путин
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