Стартовали съемки фильма о московском народном ополчении 1941 года

Фото: Telegram / Глазами Шапошникова

Съемки фильма «По зову сердца», который посвящен московскому народному ополчению 1941 года, стартовали в столице. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Я и сам принимаю участие в съемках! Моя роль — второй секретарь горкома партии. И знаете, я сегодня в этом вот костюме начала сороковых, слушая тот самый призыв Сталина о создании московского народного ополчения, представляю себе, каково было нашим дедам и прадедам тогда — в этот день 81 год назад, — сказал он.

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Кроме того, в съемках картины принимают участие простые москвичи — потомки народных ополченцев. Фильм позволит отдать дань памяти ополченцам, из которых практически 95 процентов не вернулись с полей сражений, написал Шапошников в Telegram-канале.

1 июля в Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» открылась выставка о народном ополчении в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Экспозиция будет работать до 18 июля 2022 года. На ней представлено более 20 раритетов: архивные фотографии новобранцев народных дивизий, документы, повествующие об условиях вступления в ряды ополчения и многое другое.