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Документы о наемниках ВСУ на Донбассе станут доказательствами на трибунале

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Документы о наемниках ВСУ на Донбассе станут доказательствами на трибунале
Фото: depositphotos

Найденные на территории Лисичанска и Северодонецка документы, которые могут свидетельствовать о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских сил в Лисичанске и Северодонецке, а также ставили соответствующие задачи подразделениям. По словам Мирошника, в настоящее время спецслужбы ЛНР и РФ выясняют, какие именно функции выполняли зарубежные бойцы в ВСУ.

— Здесь огромное количество боекомплекта, произведенного Западом, здесь инструкторы, которые учили воевать, здесь были наемники, которые были узкими специалистами, которые приехали сюда «на сафари» — убивать или показывать, как это делать, — заметил посол ЛНР в интервью РИА Новости.

Мирошник добавил, что участие иностранцев в боевых действиях на территории Донбасса непосредственное. В скором времени ЛНР рассчитывает обвинить страны Запада в происходящем в регионе, основываясь на доказательствах, полученных в вышеуказанных городах.

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