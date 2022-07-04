Более 70 парковочных мест выставили на торги на западе столицы

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Тропарёво-Никулино Карта всех событий

Город выставил на торги 73 машино-места в районах Тропарево-Никулино, Крылатское, Солнцево и Можайский. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

— Машино-места — одни из наиболее популярных лотов на городских торгах: в период с января по май 2022 года прошло более 2,1 тысячи аукционов, уровень конкуренции на них в среднем составил пять участников на лот, — сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что паркинги расположились рядом со Сколковским, Боровским и Востряковским шоссе, а также на пересечении Рублевского шоссе с МКАД. Прием заявок завершится в период с 11 до 28 июля. Для участия необходимо подать анкету на инвестиционном портале столицы. Сами аукционы состоятся в июле и августе, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня сообщалось, что столица сдаст в аренду предпринимателям 11 помещений для ведения бизнеса. Пять из них расположены в центре, три — на юго-западе, по одному — на востоке, юго-востоке и в Зеленограде. Площадь помещений варьируется от 81,7 до 319,1 квадратного метра.