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Народный календарь. Почему нельзя покупать новые вещи 5 июля

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему нельзя покупать новые вещи 5 июля
Фото: Pexels / Arina Krasnikova

В народном календаре 5 июля — Ульянин день, Евсеев день. По приметам, если идет дождь, то будет урожай хлеба. Православная церковь 5 июля вспоминает мученика Галактиона и мученицу Иулианию, а также священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Запрещается в этот день приобретать новые вещи, особенно одежду. В народе говорили, что любая покупка, которая будет совершена в этот день, окажется неудачной. Если приобрели технику, то она очень быстро сломается, одежда быстро надоест, обувь не подойдет. Лучше всего перенести покупки на другой день — радость и удовлетворение они вам точно не принесут 5 июля.

Нельзя кого-либо обманывать 5 июля.

Запрещается сквернословить. Стоит подбирать каждое слово.

В этот день нельзя жаловаться, злиться на кого-либо и находится в плохом настроении.

Приметы погоды:

Если вечером месяц играет, то удастся собрать хороший урожай.

Комары роем летают — к солнечной погоде.

Вечером появилась роса — следующий день будет ясным.

Низкие черные облака быстро движутся по небу — к ненастью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя покупать новые вещи 5 июля

Именины отмечают: Геннадий, Василий, Ульяна.

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