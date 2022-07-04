Ректор Педиатрического университета прокомментировал случаи падения детей из окон

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Ректор Педиатрического университета Петербурга Дмитрий Иванов высказался о случаях падения детей из окон, которые участились в теплое время года. За последнюю неделю в городе произошло несколько таких случаев, передает издание «Невские новости».

Он призвал родителей быть более внимательными, не оставлять окна открытыми и не оставлять детей без присмотра.

— Очень тяжелая обстановка в городе и в целом с жизнью детей, лето принесло тяжелейшие случаи. Оно продолжается. Надо всем задуматься и предупредить такие ситуации, — отметил он.

Накануне петербургские врачи доставили в больницу четырехлетнюю девочку, которая получила серьезные травмы при падении из окна пятого этажа. Инцидент произошел на Гражданском проспекте. Мать девочки вышла из комнаты и оставила ребенка без присмотра. Девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и сорвалась вниз.

В настоящее время ребенок находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, передает Nation News.

Сотрудники патрульно-постовой службы спасли женщину от падения с балкона в подмосковном Королеве. Об этом в среду, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.