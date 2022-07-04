Reuters: Папа Франциск изъявил желание посетить Москву и Киев

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Папа Римский Франциск заявил, что желает посетить столицы России и Украины вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля. Об этом в понедельник, 4 июля, передает агентство Reuters.

— Я хотел бы поехать (на Украину — прим. «ВМ»), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом. И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину... Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах, — цитирует его РИА Новости.

В начале июня Франциск заявил, что в мире была объявлена третья мировая война. По его словам, украинский конфликт — это не единственная трудность, которая есть в мире в настоящее время. Папа Римский отметил, что войны продолжаются в Африке и на севере Конго, однако никому нет до этого дела.

Также понтифик сообщил, что понтифик хочет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он добавил, что должен был встретиться с предстоятелем Русской православной церкви 14 июня. Встреча должна была пройти в Иерусалиме. Мероприятие было перенесено по обоюдному решению