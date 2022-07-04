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Жителям столицы рассказали о программе мероприятий в День Московского транспорта

Александр Афонин
Город
Жителям столицы рассказали о программе мероприятий в День Московского транспорта
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В субботу, 9 июля, состоится День Московского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— День Московского транспорта будем праздновать уже в эти выходные. Будем делать все, чтобы он стал незабываемым, — говорится в сообщении.

Празднование начнется с парада поездов в столичном метро. Различные составы будут курсировать по Кольцевой линии. Также на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Ретрорейс». Москвичей ждет ралли классических автомобилей, выставки и выступления звезд.

Кроме того, жители столицы смогут посетить различные экскурсии. Так, в 20:00 с Северного речного вокзала стартует вечерняя программа на теплоходе «Москва-1». А в 12:00 состоится экскурсия в депо «Аэроэкспресса».

Для любителей музыки и театра городские площадки подготовили ряд мероприятий. Например, на Северном речном вокзале можно будет увидеть спектакль Московского театра имени Табакова, посетить диджей-вечеринку и джазовый концерт, передает дептранс.

До этого сообщалось, что в период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гостей фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.

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