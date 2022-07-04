«Черный археолог» из Москвы попался на сбыте артефактов

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Мужчина стал фигурантом дела из-за коллекции древних артефактов. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, 31 марта был задержан Николай П. при попытке сбыта археологических предметов, запрещенных для свободного оборота.

При проведении обысков по месту жительства злоумышленника было изъято более 1500 экземпляров с раскопок, большая часть которых является культурной ценностью. В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконный оборот археологических предметов».

В результате проведенного в Институте археологии РАН исследования установлено, что среди изъятого присутствуют археологические изделия, представляющие особую историческую ценность.

Так, в коллекции задержанного мужчины были артефакты, датирующиеся периодом с III по XX век нашей эры.

Злоумышленник пояснил, что давно увлекался археологией, но не устраивал раскопок специально. Все предметы он находил во время прогулок в поле по выходным.

Басманный районный суд постановил признать Николая П. виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа три тысячи рублей.

Древние находки подсудимого по решению суда направят на временное хранение в управление Министерства культуры РФ по ЦФО.

27 июня руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов презентовал археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок на Тверской улице. Среди них были печные изразцы, украшения и фарфоровая мыльница.