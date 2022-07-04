Москвича задержали за хранение наркотиков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

В Тверском районе столицы полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в хранении наркотического средства — марихуаны. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в полицию обратились жители коммунальной квартиры на улице Малой Дмитровке. Они пожаловались на соседа, который по ночам громко слушал музыку.

Прибывшие на место правоохранители провели с гражданином профилактическую беседу и осмотрели его комнату. Там сотрудники полиции обнаружили пакет с веществом растительного происхождения.

Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом около 140 граммов. Задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

1 июля в подмосковной Балашихе полицейские задержали ранее судимого москвича, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Дома у злоумышленника полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с кристаллами и жидкостью, стакан с таким же содержимым, а также оборудование для изготовления наркотиков.