Осквернивший памятник павшим воинам в Истре предстанет перед судом

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Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Истры, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, ему предъявлено обвинение не только в реабилитации нацизма, но и в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

В ходе следствия мужчина прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, согласно которой он неспособен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

— В связи с чем уголовное дело в отношении него направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, — подчеркнула Врадий.

По данным следствия, инцидент произошел 17 февраля 2022 года в деревне Никулино Истринского городского округа в Подмосковье. Злоумышленник нанес на памятник фашистскую символику, используя аэрозольные баллоны с краской.

Неравнодушные местные жители сообщили об этом в социальных сетях. По данному факту Истринская городская прокуратура провела проверку. По ее итогам следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России». Расследование дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.