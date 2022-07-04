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Станцию Очаково Киевского направления МЖД закроют до конца года

Лейла Алиева
Город
Станцию Очаково Киевского направления МЖД закроют до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Очаково Карта всех событий

Железнодорожная станция Очаково будет закрыта для пассажиров в связи с реконструкцией с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— Новый пригородный вокзал Очаково войдет в состав D4. Масштаб работ не позволяет реконструировать станцию без закрытия, поэтому с 10 июля все пригородные поезда будут следовать через станцию Очаково без остановки, — говорится в сообщении.

Станцию Очаково Киевского направления МЖД закроют до конца года Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами КМ, которые следуют до ТПУ «Аминьевская» и станции метро «Озерная» Солнцевской линии. Также будут работать регулярные автобусные маршруты: до ТПУ «Аминьевская», до станции «Озерная» Солнцевской линии, а также до станции «Юго-Западная» Сокольнической линии.

Кроме того, для москвичей запустили аудиоинформирование в поездах и на станциях Киевского направления. Кроме того, для удобства пассажиров разместили информационные плакаты и временную навигацию около станции Очаково, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

3 июля специалисты открыли часть вестибюля на станции второго направления МЦД Каланчевская. В настоящее время он уже оснащен лифтом, двумя эскалаторами, кассой, турникетами и динамической навигацией.

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