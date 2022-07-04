Скончалась знаменитый российский социолог Елена Башкирова

Фото: Башкирова и партнеры

Российский социолог мирового уровня Елена Башкирова скоропостижно скончалась в возрасте 75 лет. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе исследовательской компании «Башкирова и партнеры».

— Елена Ивановна была высоким профессионалом, мудрым и ответственным руководителем, чрезвычайно щепетильно относящимся к качеству проводимых исследований, и воспитала в семье три поколения социологов, — говорится в сообщении.

Прощание с Башкировой пройдет 6 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе с 10:42 до 12:00.

Елена Башкирова была первым ученым секретарем Института социологии Российской Академии наук СССР, заведующей сектором международных сравнительных исследований этой организации.

Компанию «Башкирова и партнеры» она организовала в 1992 году. Также социолог состояла в международных профессиональных союзах ESOMAR, EAPC, IAPC, ISA, IPSA, WAPOR.