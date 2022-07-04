«Период активного спаривания»: опасны ли двухметровые черви, обитающие в водоемах Подмосковья

Фото: Bildspende von D. Andreas Schmidt-Rhaesa, Veröffentlichung unter GNU FDL / CC BY-SA 3.0

Отдыхающие возле подмосковных водоемов с недавних пор начали замечать в них большое количество «гигантских червей», сообщают СМИ. О том, представляют ли они опасность для человека, «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

По словам специалиста, это черви-волосатики, и они всегда обитали в Подмосковье. Их размер может достигать двух метров. А увеличение числа этих особей говорит о благоприятной природной обстановке.

— Черви-волосатики всегда жили в подмосковных водоемах. Это местный обитатель. Не исключаю, что сейчас их стало больше, именно поэтому купающиеся их массово замечают. Видимо, благоприятная природная обстановка расположила их к большему размножению, — объяснил эксперт.

Гниненко отметил, что волосатики совершенно неопасны для людей или домашних животных.

— Черви не представляют никакой опасности для людей и животных. Волосатики ни на кого не нападают, не кусаются и ничем не могут заразить. Даже если вы их возьмете в руки и начнете рассматривать, они ничего вам не сделают. Более того, если вы случайно проглотите червя во время купания, он не будет паразитировать в вас, а просто погибнет, — сообщил специалист.

Гниненко подчеркнул, что нужно купаться только в разрешенных местах, чтобы ничем не заразиться.

— В разрешенных для купания водоемах всегда контролируют появление опасных для здоровья насекомых, паразитов или бактерий. Я настоятельно советую выбирать для отдыха только разрешенные места. Там вы не встретите опасности, — посоветовал энтомолог.

Собеседник «ВМ» добавил, что не нужно трогать червей. Гниненко заверил, что они никому не помешают. Тем более, сейчас у волосатиков начался период активного спаривания.