Пилот МАЦ вошла в число победителей проекта «Мой город — мое дело»

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пилот санитарной авиации МАЦ Екатерина Орешникова вошла в число победителей проекта «Мой город — мое дело». Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что в акции приняли участие свыше 600 сотрудников московских организаций. Необходимо было создать лозунг о пользе своей работы для города и загрузить его вместе со снимком на готовый шаблон.

Жюри оценивало подобранную фотографию и сопроводительный текст. Вертолетом пилоты доставляют пациентов в специализированные лечебные учреждения даже из самой дальней точки Москвы всего за 20 минут, передает Telegram-канал ведомства.

26 июня санитарная авиация Москвы отмечала 13-летие со дня основания. В 2009 году было подписано соглашение Московского авиационного центра с Территориальным научно-практическим центром медицины катастроф Департамента здравоохранения Москвы.

Тогда были сформированы авиамедицинские бригады, которые стали оказывать экстренную медицинскую помощь москвичам. В настоящее время в распоряжении центра находятся пять санитарных вертолетов ВК117 С-2.