Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пилот МАЦ вошла в число победителей проекта «Мой город — мое дело»

Антон Махов
Город
Пилот МАЦ вошла в число победителей проекта «Мой город — мое дело»
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пилот санитарной авиации МАЦ Екатерина Орешникова вошла в число победителей проекта «Мой город — мое дело». Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что в акции приняли участие свыше 600 сотрудников московских организаций. Необходимо было создать лозунг о пользе своей работы для города и загрузить его вместе со снимком на готовый шаблон.

Жюри оценивало подобранную фотографию и сопроводительный текст. Вертолетом пилоты доставляют пациентов в специализированные лечебные учреждения даже из самой дальней точки Москвы всего за 20 минут, передает Telegram-канал ведомства.

26 июня санитарная авиация Москвы отмечала 13-летие со дня основания. В 2009 году было подписано соглашение Московского авиационного центра с Территориальным научно-практическим центром медицины катастроф Департамента здравоохранения Москвы.

Тогда были сформированы авиамедицинские бригады, которые стали оказывать экстренную медицинскую помощь москвичам. В настоящее время в распоряжении центра находятся пять санитарных вертолетов ВК117 С-2.

Конкурсы Москва Санитарная авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте