Компании Ookla грозит многомиллионный штраф за отказ локализовать данные в РФ

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Американской компании Ookla, которая продвигает услуги в сфере интернет-аналитики, грозит штраф в шесть миллионов рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом журналистам сообщили во вторник, 5 июля, в 422-м мировом судебном участке, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

Заседание по вышеуказанному делу назначено на 12 июля. В суде также подчеркнули, что по закону, если организация будет признана виновной в правонарушении, ей может грозить штраф на сумму до шести миллионов рублей, пишет ТАСС.

Закон «О персональных данных» обязывает отечественные и зарубежные организации хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, у которых нет офисов на территории страны, если они осуществляют деятельность, направленную на население России.

В конце июня стало известно, что сервис аренды жилья Airbnb был оштрафован за отказ локализовать данные российских граждан.