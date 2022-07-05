Бирюков: Начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов

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Стартовали работы по очистке и углублению дна акваторий на пассажирских причалах Москвы-реки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 5 июля.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации планируем углубить дно трех причалов и очистить еще 17, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время, — сказал заммэра.

Необходимость данных работ обусловлена тем, что дно реки может быть загрязнено металлоломом и крупным бытовым мусором. Это, в свою очередь, способно привести к повреждению теплоходов.

Водолазы перед началом работ исследуют дно, а работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. Судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений, применяют при более сложных мероприятиях по углублению дна.

Извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон, заключил Бирюков.

30 июня специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали работы по расшивке швов гранитной облицовки четырех набережных.